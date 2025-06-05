Ван Дейк – лучший центральный защитник мира по версии ESPN. Салиба – 2-й, Рюдигер – 3-й, Бастони – 5-й, Кубарси – 6-й, Маркиньос – 7-й, Хейсен – 10-й
ESPN составил список 100 лучших футболистов мира на данный момент, разделив его на 7 рейтингов по основным позициям.
В список лучших центральных защитников вошли 10 игроков:
1. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»);
2. Вильям Салиба («Арсенал»);
3. Антонио Рюдигер («Реал»);
4. Габриэл Магальяэс («Арсенал»);
5. Алессандро Бастони («Интер»);
6. Пау Кубарси («Барселона»);
7. Маркиньос («ПСЖ»);
8. Ибраима Конате («Ливерпуль»);
9. Мурилло («Ноттингем Форест»);
10. Дин Хейсен («Реал»).
Хакими – лучший крайний защитник мира по версии ESPN. Трент – 2-й, Кунде – 3-й, Дэвис – 5-й, Бальде – 6-й, Димарко – 7-й, Думфрис – 9-й
Куртуа – лучший вратарь мира по версии ESPN. Алиссон – 2-й, Доннарумма – 3-й, Мартинес – 4-й, Райя – 6-й, Зоммер – 7-й, Меньян – 9-й
Салах – лучший вингер мира по версии ESPN. Ямаль – 2-й, Рафинья – 3-й, Винисиус – 4-й, Дембеле – 5-й, Хвича – 7-й, Месси – 8-й