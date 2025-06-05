Ван Дейк – лучший центральный защитник мира по версии ESPN. Салиба – 2-й, Рюдигер – 3-й, Бастони – 5-й, Кубарси – 6-й, Маркиньос – 7-й, Хейсен – 10-й

Вирджил ван Дейк – лучший центральный защитник мира по версии ESPN.

ESPN составил список 100 лучших футболистов мира на данный момент, разделив его на 7 рейтингов по основным позициям.

В список лучших центральных защитников вошли 10 игроков:

1. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»);

2. Вильям Салиба («Арсенал»);

3. Антонио Рюдигер («Реал»);

4. Габриэл Магальяэс («Арсенал »);

5. Алессандро Бастони («Интер»);

6. Пау Кубарси («Барселона»);

7. Маркиньос («ПСЖ»);

8. Ибраима Конате («Ливерпуль»);

9. Мурилло («Ноттингем Форест»);

10. Дин Хейсен («Реал»).

Хакими – лучший крайний защитник мира по версии ESPN. Трент – 2-й, Кунде – 3-й, Дэвис – 5-й, Бальде – 6-й, Димарко – 7-й, Думфрис – 9-й

Куртуа – лучший вратарь мира по версии ESPN. Алиссон – 2-й, Доннарумма – 3-й, Мартинес – 4-й, Райя – 6-й, Зоммер – 7-й, Меньян – 9-й

Салах – лучший вингер мира по версии ESPN. Ямаль – 2-й, Рафинья – 3-й, Винисиус – 4-й, Дембеле – 5-й, Хвича – 7-й, Месси – 8-й