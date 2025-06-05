Консейсау о 2:1 с Германией: «Все вышедшие на замену справились с задачей и показали, что Португалия – это не только 11 футболистов»

Франсишку Консейсау отметил вклад запасных в победу Португалии над Германией (2:1).

Сборные встречались в 1/2 финала Лиги наций.

«Тренер сказал мне просто быть собой. Думаю, я вышел на поле, чтобы помочь команде с помощью своих навыков. Помочь тем, что я умею делать. Думаю, со своей задачей справились все вышедшие на замену игроки. Мы показали, что команда – это не только 11 футболистов».

О финале

«Будет сложный матч. И Франция, и Испания очень сильны. У каждой из этих команд свои сильные стороны. Но мы должны думать о себе, о своей игре. И постараемся победить», – сказал хавбек сборной Португалии , сравнявший счет в игре с Германией.