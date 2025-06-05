Горетцка об 1:2 с Португалией: «Гол не придал Германии уверенности. Наоборот, куража в нашей игре стало меньше. Такого не должно быть»
Леон Горетцка оценил поражение от Португалии (1:2) в 1/2 финала Лиги наций.
«Конечно, мы все сильно разочарованы. Мы очень хотели выйти в финал. Тяжело, когда в полуфинале ведешь в счете и в итоге проигрываешь.
Гол не придал нам уверенности. Наоборот, после забитого мяча куража в нашей игре стало меньше. Такого не должно быть», – сказал полузащитник сборной Германии.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости