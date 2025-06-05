Горетцка об 1:2 с Португалией: «Гол не придал Германии уверенности. Наоборот, куража в нашей игре стало меньше. Такого не должно быть»

Леон Горетцка оценил поражение от Португалии (1:2) в 1/2 финала Лиги наций.

«Конечно, мы все сильно разочарованы. Мы очень хотели выйти в финал. Тяжело, когда в полуфинале ведешь в счете и в итоге проигрываешь.

Гол не придал нам уверенности. Наоборот, после забитого мяча куража в нашей игре стало меньше. Такого не должно быть», – сказал полузащитник сборной Германии .