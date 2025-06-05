Последние 5 мячей головой Германия забила после подач Киммиха

Хавбек сборной Германии Флориан Виртц забил головой в матче 1/2 финала Лиги наций с Португалией (1:2) после навеса Йозуа Киммиха .

Последние 5 мячей головой Бундестим забила после подач полузащитника «Баварии».

Всего с момента дебюта Киммиха за национальную команду в 2016 году после его навесов Германия забила 15 из 30 голов головой.