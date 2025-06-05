Последние 5 мячей головой Германия забила после подач Киммиха
Хавбек сборной Германии Флориан Виртц забил головой в матче 1/2 финала Лиги наций с Португалией (1:2) после навеса Йозуа Киммиха.
Последние 5 мячей головой Бундестим забила после подач полузащитника «Баварии».
Всего с момента дебюта Киммиха за национальную команду в 2016 году после его навесов Германия забила 15 из 30 голов головой.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Opta
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