Дешам о мести Испании за полуфинал Евро: «Не буду возвращаться к тому матчу, они были лучше. Год – долгий срок, не обязательно будут те же игроки. Франция хочет сыграть в финале»
Дидье Дешам заявил, что сборная Франции не собирается мстить Испании за Евро.
Завтра французская команда сыграет с Испанией в полуфинале Лиги наций. Победитель встретится в финале с Германией или Португалией.
В 2024 году сборные играли в полуфинале чемпионата Европы. Испанцы одолели французов со счетом 2:1.
«Я не люблю говорить о мести. Год – это долгий срок.
Я не буду возвращаться к тому матчу [на Евро], Испания была лучше. Но, как ни парадоксально, было ощущение, что мы не пройдем так далеко...
Не обязательно будут те же игроки. Мы хотим сыграть в финале в воскресенье», – сказал главный тренер сборной Франции на предматчевой пресс-конференции.
Россия
Будет ничья
Нигерия
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: RMC Sport
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