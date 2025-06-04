Дешам о мести Испании за полуфинал Евро: «Не буду возвращаться к тому матчу, они были лучше. Год – долгий срок, не обязательно будут те же игроки. Франция хочет сыграть в финале»

Дидье Дешам заявил, что сборная Франции не собирается мстить Испании за Евро.

Завтра французская команда сыграет с Испанией в полуфинале Лиги наций. Победитель встретится в финале с Германией или Португалией.

В 2024 году сборные играли в полуфинале чемпионата Европы . Испанцы одолели французов со счетом 2:1.

«Я не люблю говорить о мести. Год – это долгий срок.

Я не буду возвращаться к тому матчу [на Евро], Испания была лучше. Но, как ни парадоксально, было ощущение, что мы не пройдем так далеко...

Не обязательно будут те же игроки. Мы хотим сыграть в финале в воскресенье», – сказал главный тренер сборной Франции на предматчевой пресс-конференции.