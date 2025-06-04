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  • Кафанов о Проведеле и сборной России: «У нас очень много хороших вратарей, не захотел общаться – обид и сожалений нет. Не считаю, что мы упустили его. Упустили – это если могли взять, но не взяли»
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Кафанов о Проведеле и сборной России: «У нас очень много хороших вратарей, не захотел общаться – обид и сожалений нет. Не считаю, что мы упустили его. Упустили – это если могли взять, но не взяли»

Виталий Кафанов рассказал об отказе Ивана Проведеля вызываться в сборную России.

Иван Провелель – итальянский голкипер, имеющий русские корни, но не являющийся гражданином РФ. На данный момент вратарь выступает за «Лацио». Проведель сыграл 5 матчей за молодежную сборную Италии, несколько раз был вызван в национальную команду, но не провел за нее ни одной встречи.

– Вы как-то говорили, что просили руководство РФС связаться с голкипером «Лацио» Проведелем, но он отказался общаться с кем-либо из России. Жалеете, что не получилось пригласить Ивана в сборную?

– Это был его выбор, я уважаю его решение. Не считаю, что мы упустили вратаря. Упустили – это если могли взять, но не взяли. А как мы могли пригласить Проведеля, если он этого не хотел? Тем более что для этого ему нужно было еще получить российское гражданство. Зачем жалеть о том, чего нету и не могло быть? У нас в России очень много хороших вратарей. Не захотел общаться – ну, ладно. Иван – хороший вратарь, он был заигран за молодежную сборную Италии, был вызван в национальную команду. Он принял такое решение, я нормально отношусь к этому – у каждого своя жизнь, тем более что он давно живет и играет в Италии.

– Вы лично с ним не разговаривали, не обсуждали ничего?

– Нет, напрямую не общался, только просил, чтобы узнали его мнение. Мне сказали, что он не хочет общаться. Никаких обид и сожалений нет, обычная жизненная ситуация, – сказал тренер вратарей сборной России Кафанов.

Кафанов спокойно отнесся к нежеланию Проведеля играть за сборную России: «Мне объяснили: так как у него мама русская, значит, все можно сделать. Но желания не оказалось»

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НигерияСборная Нигерии по футболу
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
logoСборная России по футболу
logoИван Проведель
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logoсерия А Италия
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