Мората о «Милане»: «Я ушел, потому что были проблемы с коммуникацией, происходило то, с чем я не сталкивался за карьеру. Я решил не создавать конфликтов и напряженности»

Альваро Мората рассказал, почему решил уйти из «Милана» в «Галатасарай» в аренду.

32-летний испанский нападающий перешел в итальянский клуб прошлым летом. В январе он снова сменил команду, отправившись в аренду в «Галатасарай ».

– Произошло много всего, некоторые вещи – слишком быстро, чересчур стремительно, и мне было непросто с этим справиться. Но в итоге я доволен.

– Что произошло? Вы пришли в «Милан» как действующий чемпион Европы, были полны энергии и желания.

– Да, и, на мой взгляд, мы провели немало отличных матчей. Все было не так плохо, как об этом говорили. Но внутри клуба начали происходить вещи, с которыми я раньше не сталкивался за всю карьеру.

Я предпочитаю не вдаваться в подробности – просто перестал чувствовать себя комфортно. И, чтобы не стать проблемой, я решил уйти.

– Сезон у «Милана» получился очень сложным. В чем была основная проблема?

– Я не могу этого сказать. Когда в команде все резко меняется буквально за день – это всегда тяжело. Ты начинаешь сезон с одной ментальностью, а потом внезапно все полностью разворачивается.

Иногда это срабатывает, иногда – нет. Возможно, тот новый путь, который выбрали в начале сезона, просто требовал времени.

За те шесть месяцев, что я там провел, могу сказать вот что: во-первых, неправда, что я пожалел о своем выборе – как писали в прессе. Никогда. Это честь – носить футболку «Милана».

Во-вторых, да, в чемпионате мы были нестабильны, но и хорошие матчи были: мы победили здесь, на «Бернабеу», уступили «Наполи» из-за мелочей, достойно сыграли в дерби…

Но клуб решил изменить курс, и здесь больше особо нечего добавить.

– Вы – опытный человек. Вы сразу поняли, что с новым курсом все идет не так?

– Да. Особенно в плане коммуникации. Я стараюсь быть уважительным ко всем, но есть вещи, которые лично для меня неприемлемы. Именно поэтому, чтобы избежать конфликтов и не создавать напряженности, я решил уйти, – сказал Альваро Мората .