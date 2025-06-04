Фанаты «Коринтианса» ворвались в штаб-квартиру клуба, требуя предоставления болельщикам права голоса и других изменений: «Клуб годами истекает кровью из-за некомпетентного руководства»

Фанаты «Коринтианса» ворвались в штаб-квартиру клуба.

Болельщики бразильского клуба также заблокировали ворота цепями, сообщает Ge Globo.

В совместном заявлении несколько фанатских группировок назвали это «актом сопротивления против политической системы, которая десятилетиями вредит клубу» и потребовали неотложных структурных изменений, которые они называют «неподлежащими обсуждению»: предоставление болельщикам права голоса, изменение устава клуба и наказание ответственных за долги.

«Коринтианс» годами истекает кровью из-за некомпетентного, непрофессионального, небрежного и элитарного руководства, которое отвернулось от тех, кто поддерживал этот клуб более 114 лет: НАРОДА!

У «Коринтианс» нет владельца, и мы сделаем его сутью народа, ценностью народа!» – говорится в заявлении фанатов.

По словам членов движения, состоялась встреча с исполняющим обязанности президента клуба Осмаром Стабиле, который пообещал принять некоторые требования, в том числе более пристально следить за делами молодежной академии.

Стабиле отметил, что реформа устава – более сложный вопрос, так как требует одобрения совета и генерального собрания.

К вечеру ворота парковки были открыты, а растяжка, вывешенная болельщиками, снята. Позже фанаты покинули территорию клуба. Более 20 полицейских машин обеспечивали охрану объекта в ночное время.