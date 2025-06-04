«Флуминенсе» предлагал Неймару сыграть за клуб на КЧМ, рассказал президент клуба. Форвард отказался – он планирует использовать этот месяц для набора формы

«Флуминенсе» предлагал Неймару выступить за клуб на КЧМ.

33-летний нападающий, чей контракт с «Сантосом» действует до 30 июня, пока не согласился на продление и рассматривает варианты как в Бразилии, так и за ее пределами.

Выступая в подкасте Setor Sul, президент «Флуминенсе» Марио Биттенкур подтвердил, что клуб обратился к Неймару с предложением краткосрочного сотрудничества, сосредоточенного исключительно на клубном чемпионате мира, который пройдет в США с 15 июня по 13 июля.

«Да, я действительно пытался пригласить великих игроков. Я сейчас говорю о Неймаре. Ренато Гаушо – хороший друг Неймара. Я поговорил с ним и спросил, что он думает о том, чтобы пригласить Неймара. Он сказал, что это отличная идея, и поговорил с Неймаром.

Неймар был вежлив, корректен и посоветовал мне поговорить с его отцом. Отец Неймара был очень доброжелателен. Он не закрыл дверь, сказал, что хотел бы услышать мнение самого Неймара. Идея заключалась в том, чтобы привлечь его к участию в клубном чемпионате мира. Это было бы соглашение между «Флуминенсе» и «Сантосом».

Если бы он остался в «Сантосе», это был бы момент, когда он перестал бы играть за них и представлял бы нас на клубном чемпионате мира. Боссы дружат между собой. Он сказал, что подумает и поговорит с президентом «Сантоса», – сказал Биттенкур.

Президент «Флуминенсе» рассказал, что Неймар в конечном итоге отклонил предложение. Он выразил благодарность за проявленный интерес, но дал понять, что планирует использовать этот период, чтобы набрать форму.

«Он сказал, что ему приятно, он польщен, что для него это была бы мечта – сыграть на клубном чемпионате мира, но по его карьерному плану он собирается использовать этот месяц для восстановления физической формы», – сказал Биттенкур.