Неймар об удалении в матче с «Ботафого» после гола рукой: «Вторая желтая была, но первая… Существуют плохие судьи – это лишь мое мнение, не наказывайте меня снова»

Неймар не согласен со своим удалением в матче с «Ботафого».

В матче 11-го тура чемпионата Бразилии «Сантос » уступил со счетом 0:1.

На 75-й минуте после прострела с фланга вратарь «Ботафого» отбил мяч в ноги Неймара. Мяч от тела бразильца поднялся на уровень головы, и форвард «Сантоса», пытаясь опередить защитника, занес его рукой в пустые ворота .

Гол не был засчитан. Главный судья матча Дави Ласерда показал Неймару желтую карточку, которая стала для него второй в этом матче. Через 10 минут после того, как «Сантос» остался в меньшинстве, «Ботафого » забил победный гол.

Впоследствии Неймар принес извинения за свое удаление.

«Отмечу: вторую желтую карточку нужно было показать, но первую... Судья просто смеется. Я нарушаю правила и сразу же получаю желтую карточку.

Существуют плохие судьи... Это всего лишь мое мнение, пожалуйста, не наказывайте меня еще раз», – написал Неймар в соцсетях.