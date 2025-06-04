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Сафонов – о встрече с Хабибом после финала ЛЧ: «Он сказал, что мы творим историю»

Матвей Сафонов рассказал о встрече с Хабибом Нурмагомедовым после финала ЛЧ.

«Он поздравил с чемпионством. Мы с ним не общались [до этого] лично, но я видел, что он присутствовал у нас на стадионе, на играх. Насколько я знаю, он достаточно часто посещает игры «ПСЖ», старается быть на всех главных играх.

Мне он сказал, что мы творим историю. Мы творим историю – и это круто», – сказал голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов.

Финальный матч Лиги чемпионов состоялся 31 мая. «ПСЖ» победил миланский «Интер» со счетом 5:0.

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Хабиб встретился с Сафоновым после финала ЛЧ: «Вписал свое имя в историю»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: ютуб-канал Russian National Football Team
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