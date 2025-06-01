«Крылья» близки к назначению Адиева на пост главного тренера
Магомед Адиев возглавит «Крылья Советов».
Как сообщает журналист «Чемпионата» Андрей Панков, «Крылья» близки к назначению Адиева на пост главного тренера.
Решение о назначении 47-летнего специалиста в самарский клуб должны утвердить в ближайшее время. Сергей Булатов войдет в его тренерский штаб.
Напомним, что ранее пост главного тренера «Крыльев Советов» покинул Игорь Осинькин. Команда заняла 10-е место в Мир РПЛ.
Адиев с середины апреля тренировал «Химки». Клуб не получил лицензию от РФС на следующий сезон. Магомед заявил: «99%, что такого клуба больше не будет. Мое будущее определится в течение недели – есть ряд предложений».
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал Андрея Панкова
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