Магомед Адиев возглавит «Крылья Советов».

Как сообщает журналист «Чемпионата» Андрей Панков, «Крылья» близки к назначению Адиева на пост главного тренера.

Решение о назначении 47-летнего специалиста в самарский клуб должны утвердить в ближайшее время. Сергей Булатов войдет в его тренерский штаб.

Напомним, что ранее пост главного тренера «Крыльев Советов » покинул Игорь Осинькин . Команда заняла 10-е место в Мир РПЛ .

Адиев с середины апреля тренировал «Химки ». Клуб не получил лицензию от РФС на следующий сезон. Магомед заявил : «99%, что такого клуба больше не будет. Мое будущее определится в течение недели – есть ряд предложений».