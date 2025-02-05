Постекоглу о Теле в «Тоттенхэме»: «Он хочет быть здесь, уверен на 100%. Он не отказывал нам, просто тщательно подошел к решению, брал время на размышления»
Лондонский клуб арендовал 19-летнего вингера «Баварии» до конца сезона с правом выкупа летом за 60 млн евро. В какой-то момент писали о том, что Тель отказал «Тоттенхэму».
«Думаю, люди должны понять, что речь идет о 19-летнем парне, которому нужно принять важное решение для своей карьеры. Дело не в том, что он отказал нам или кому-то еще – ему просто хотелось быть уверенным в своем выборе.
Он не хотел, чтобы его подталкивали в определенном направлении, и это говорит о нем только с хорошей стороны. Я поговорил с ним, и наш диалог был исключительно о футболе.
Думаю, здесь он найдет для себя отличное место. Независимо от возраста он получит свой шанс. Наш стиль игры ему подходит, и учитывая, что мы строим на перспективу, я уверен, что это идеальный шаг для него. Он правильно сделал, что взял время на размышления.
Я более чем на 100% уверен, что он хочет быть здесь. Он настолько тщательно подошел к своему решению, что это только укрепило мою уверенность – мы получаем игрока с правильным менталитетом.
Он очень амбициозен, верит в себя и в свои силы. Кажется, что он способен достичь высшего уровня», – сказал главный тренер «Тоттенхэма».
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