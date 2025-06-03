Пеп поздравил Энрике с победой в ЛЧ: «Луис это заслужил. Мы рады за его семью»
Пеп Гвардиола поздравил Луиса Энрике с победой в Лиге чемпионов.
«ПСЖ» под руководством Энрике выиграл турнир впервые в истории клуба. В финале парижане обыграли «Интер» со счетом 5:0.
«Все мы, его друзья, очень счастливы, потому что он заслужил это. Когда мы играли против «ПСЖ» и проиграли им, я уже почувствовал их силу. Мы рады за семью», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
Россия
Будет ничья
Нигерия
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Cadena SER
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости