Пеп поздравил Энрике с победой в ЛЧ: «Луис это заслужил. Мы рады за его семью»

Пеп Гвардиола поздравил Луиса Энрике с победой в Лиге чемпионов.

«ПСЖ » под руководством Энрике выиграл турнир впервые в истории клуба. В финале парижане обыграли «Интер» со счетом 5:0.

«Все мы, его друзья, очень счастливы, потому что он заслужил это. Когда мы играли против «ПСЖ» и проиграли им, я уже почувствовал их силу. Мы рады за семью», – сказал главный тренер «Манчестер Сити ».