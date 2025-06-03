«ПСЖ» готов продать Рамуша и Ли Кан Ина, если получит хорошие предложения
Гонсалу Рамуш может покинуть «ПСЖ».
L’Equipe отмечает, что дверь открыта, форварда могут продать в том случае, если поступит выгодное предложение. То же касается Ли Кан Ина.
Оба футболиста выступают во Франции с 2023 года. На счету португальского нападающего 21 гол в чемпионате Франции за это время, у корейского вингера 9 забитых мячей.
Подробно со статистикой Рамуша можно ознакомиться здесь, Ли Кан Ина – тут.
Россия
Будет ничья
Нигерия
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: L’Equipe
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