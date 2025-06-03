«ПСЖ» готов продать Рамуша и Ли Кан Ина, если получит хорошие предложения

Гонсалу Рамуш может покинуть «ПСЖ».

L’Equipe отмечает, что дверь открыта, форварда могут продать в том случае, если поступит выгодное предложение. То же касается Ли Кан Ина.

Оба футболиста выступают во Франции с 2023 года. На счету португальского нападающего 21 гол в чемпионате Франции за это время, у корейского вингера 9 забитых мячей.

Подробно со статистикой Рамуша можно ознакомиться здесь , Ли Кан Ина – тут .