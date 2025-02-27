Рамуш сделал первый хет-трик в сезоне – «Бриошену» из 4-й лиги в Кубке Франции. У нападающего 12+5 за «ПСЖ» в сезоне-2024/25

Гонсалу Рамуш забил три гола «Бриошену» в Кубке Франции (7:0).

Лидер Лиги 1 играл с командой из 4-го дивизиона в 1/4 финала Кубка Франции. Спортс’’ показал матч в прямом эфире совместно с телеканалом «Старт» , комментировали Вадим Лукомский и Виталий Ошовский.

Рамуш отличился на 36-й, 48-й и 58-й минутах и сделал первый хет-трик в сезоне-2024/25.

До этого лучшим результатом был дубль «Бресту» в матче чемпионата Франции в начале февраля (5:2). Также он ассистировал Дезире Дуэ в эпизоде с четвертым голом парижан.

Теперь у португальского нападающего 12 голов и 5 ассистов в 23 матчах во всех турнирах.