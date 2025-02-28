Рамуш о хет-трике «Бриошену» в Кубке Франции: «Надеюсь, первый из многих. Важнее всего было победить»

Гонсалу Рамуш оценил хет-трик в матче с «Бриошеном» в Кубке Франции (7:0).

Команды встречались 26 февраля в 1/4 финала Кубка Франции, Спортс’’ показывал матч в прямом эфире совместно с телеканалом «Старт».

Гонсалу Рамуш сделал хет-трик, также отличились Жоау Невеш, Дезире Дуэ, Сенни Меюлю и Усман Дембеле. Матвей Сафонов провел 6-й сухой матч за парижский клуб.

«ПСЖ» вышел в полуфинал турнира и сыграет на выезде с «Дюнкерком» из 2-й лиги, в другом матче встретятся «Канн» (4-я лига) и «Реймс» из элитного дивизиона. Все матчи пройдут 2 апреля.

Гонсалу Рамуш остался доволен тремя забитыми мячами в ворота «Бриошена ».

«Я надеюсь, это первый хет-трик из многих. Важнее всего было победить, мы все еще участвуем в турнире», – заявил нападающий «ПСЖ».

«Ощущения странные». 6-й сухарь Сафонова, хет-трик Рамуша – у «ПСЖ» 2-й раз за неделю 7:0 😳