«Атлетико» может назначить Джунтоли спортдиректором. Кристиано сегодня ушел из «Ювентуса»

Кристиано Джунтоли может получить работу в «Атлетико».

Сегодня 53-летний менеджер покинул «Ювентус », в котором занимал должность спортивного директора на протяжении двух лет.

Как передает инсайдер Джанлука Ди Марцио со ссылкой на журналиста Sky Sport Italia Луку Маркетти, испанский клуб проявляет к итальянцу интерес и может предложить ему работу. Должность спортдиректора в «Атлетико » свободна с января, когда ее покинул Андреа Берта.