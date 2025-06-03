«Атлетико» может назначить Джунтоли спортдиректором. Кристиано сегодня ушел из «Ювентуса»
Кристиано Джунтоли может получить работу в «Атлетико».
Сегодня 53-летний менеджер покинул «Ювентус», в котором занимал должность спортивного директора на протяжении двух лет.
Как передает инсайдер Джанлука Ди Марцио со ссылкой на журналиста Sky Sport Italia Луку Маркетти, испанский клуб проявляет к итальянцу интерес и может предложить ему работу. Должность спортдиректора в «Атлетико» свободна с января, когда ее покинул Андреа Берта.
Россия
Будет ничья
Нигерия
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио
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