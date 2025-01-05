Из «Атлетико» ушел спортивный директор Берта. Итальянец работал в клубе с 2013-го

Спортивный директор «Атлетико» Андреа Берта покинул клуб.

Итальянский менеджер и мадридский клуб достигли соглашения о расторжении контракта.

Берта пришел в «Атлетико » в 2013 году из «Дженоа». Изначально он присоединился к отделу международного скаутинга, впоследствии занял должность технического директора клуба.

В 2017 году он стал спортивным директором, заменив Хосе Луиса Переса Каминеро.

За время работы Андреа Берты «Атлетико» завоевал Кубок Испании (2013), два чемпионских титула Ла Лиги (2013-14 и 2020-21), Суперкубок Испании (2014), Лигу Европы УЕФА (2017-18) и Суперкубок УЕФА (2018).

«Мы хотим поблагодарить Андреа за его усилия, преданность и самоотдачу на протяжении этих 11 лет и желаем ему всего наилучшего в его новом профессиональном этапе», – говорится в сообщении клуба.