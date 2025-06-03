«Ювентус» объявил об уходе Джунтоли с поста спортивного директора

Спортивный директор «Ювентуса» Кристиано Джунтоли покинул клуб.

Туринская команда объявила о расторжении контракта с 53-летним итальянским менеджером по соглашению сторон.

«Решение было принято после совместной оценки будущих перспектив и взаимных потребностей», – сказано в заявлении «Ювентуса ».

«Бьянконери» назначили Джунтоли на этот пост в июле 2023 года. Ранее он работал в «Наполи», «Карпи» и «Специи».