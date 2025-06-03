«Ювентус» объявил об уходе Джунтоли с поста спортивного директора
Спортивный директор «Ювентуса» Кристиано Джунтоли покинул клуб.
Туринская команда объявила о расторжении контракта с 53-летним итальянским менеджером по соглашению сторон.
«Решение было принято после совместной оценки будущих перспектив и взаимных потребностей», – сказано в заявлении «Ювентуса».
«Бьянконери» назначили Джунтоли на этот пост в июле 2023 года. Ранее он работал в «Наполи», «Карпи» и «Специи».
Россия
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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Ювентуса»
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