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  • «Игра команды важнее футболистов. «Реал» с Мбаппе не выиграл ни ЛЧ, ни Ла Лигу. Энрике преподал урок миру футбола». Сакки о победе «ПСЖ» в ЛЧ
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«Игра команды важнее футболистов. «Реал» с Мбаппе не выиграл ни ЛЧ, ни Ла Лигу. Энрике преподал урок миру футбола». Сакки о победе «ПСЖ» в ЛЧ

Арриго Сакки отметил преимущество командной игры над качеством отдельных игроков.

Накануне «Интер» уступил «ПСЖ» со счетом 0:5 в финале Лиги чемпионов.

«Теперь достанется Симоне Индзаги, это часть логики футбола, но обвинять тренера – не способ решения проблем. «ПСЖ» показал, что верит в то, что мы в Италии все еще ищем: в игру.

Хотим ли мы удостовериться, что игра важнее футболистов? Я докажу вам это очень простым примером: прошлым летом «ПСЖ» продал Мбаппе в «Реал Мадрид», признанного чемпиона в самый известный клуб мира. Ну, Мбаппе с «бланкос» моего друга Анчелотти не выиграл ни Лигу чемпионов, ни Ла Лигу, в то время как «ПСЖ» без него поднял над головой самый важный трофей.

Что я хочу сказать? Что игра, плод труда и усилий, знаний и организации, является основой любого успеха. Кто знает, что думал Мбаппе, наблюдая за игрой своих бывших партнеров по команде. Это урок, который Луис Энрике преподал миру футбола, и его следует выучить наизусть», – написал бывший главный тренер «Милана» и сборной Италии.

Сакки о финале ЛЧ: «Триумф футбола, «ПСЖ» доминировал повсюду. «Интер» испугался и совершенно не представлял, как себя вести»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: La Gazzetta dello Sport
logoсерия А Италия
logoПСЖ
logoлига 1 Франция
logoИнтер
logoЛа Лига
Арриго Сакки
logoЛуис Энрике
logoРеал Мадрид
logoКарло Анчелотти
logoКилиан Мбаппе
logoЛига чемпионов УЕФА
logoСимоне Индзаги
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