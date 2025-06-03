Защитник «Ростова» Лангович женился на модели Ефремовой. Свадьбу переносили из-за суперфинала Кубка России
Защитник «Ростова» Андрей Лангович женился на модели.
Избранницей 22-летнего футболиста стала модель Ева Ефремова.
«Делимся с вами приятной новостью: Андрей Лангович женился💍.
Церемония бракосочетания прошла у нашего воспитанника и его спутницы Евы!
Желаем ребятам бесконечного счастья, большой любви, ярких эмоций и незабываемых моментов! Посмотрите, какие красивые 😍», – сказано в сообщении «Ростова».
По данным DonDay.ru, Андрею пришлось перенести свадьбу из-за того, что «Ростов» вышел в суперфинал Фонбет Кубка России, в котором дончане уступили ЦСКА (0:0, пенальти – 3:4). Лангович появился на поле на 88-й минуте.
Фото: t.me/fcrostov_official
Россия
Будет ничья
Нигерия
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал «Ростова»
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