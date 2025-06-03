Защитник «Ростова» Лангович женился на модели Ефремовой. Свадьбу переносили из-за суперфинала Кубка России

Защитник «Ростова» Андрей Лангович женился на модели.

Избранницей 22-летнего футболиста стала модель Ева Ефремова.

«Делимся с вами приятной новостью: Андрей Лангович женился💍.

Церемония бракосочетания прошла у нашего воспитанника и его спутницы Евы!

Желаем ребятам бесконечного счастья, большой любви, ярких эмоций и незабываемых моментов! Посмотрите, какие красивые 😍», – сказано в сообщении «Ростова ».

По данным DonDay.ru, Андрею пришлось перенести свадьбу из-за того, что «Ростов» вышел в суперфинал Фонбет Кубка России, в котором дончане уступили ЦСКА (0:0, пенальти – 3:4). Лангович появился на поле на 88-й минуте.

Фото: t.me/fcrostov_official