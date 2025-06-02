Лангович о конфликте Пьянича и Комличенко в серии пенальти в Кубке: «Миралем должен был передать мяч Николаю, но просто отшвырнул его. Некрасиво, я считаю»

Андрей Лангович осудил поведение Миралема Пьянича во время серии пенальти.

ЦСКА стал обладателем FONBET Кубка России, обыграв «Ростов» в Суперфинале в серии 11-метровых (4:3, основное время – 0:0).

– Что было во время серии пенальти и стычки с Пьяничем и Комличенко?

– Как я видел, Пьянич пробил пенальти, идет в обратную сторону. Некоторые игроки показывают жест приличия и передают мяч, а он взял и просто отшвырнул его в другую сторону, а передать мяч он должен был Комличенко. Ну он и начал ему говорить, зачем ты так делаешь?

Я считаю, что это некрасиво. Как минимум, не надо выкидывать мяч в сторону, если ты его взял после удара. За тобой должен идти следующий игрок, который должен бить пенальти. Это некрасиво, – сказал защитник «Ростова ».