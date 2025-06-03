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  • Канчельскис про РПЛ: «Зенит» станет чемпионом в следующем сезоне, уверенно говорю! У него и «Спартака» по 10 титулов, будет 11-й. Тогда скажут, что клуб номер один – это «Зенит»
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Канчельскис про РПЛ: «Зенит» станет чемпионом в следующем сезоне, уверенно говорю! У него и «Спартака» по 10 титулов, будет 11-й. Тогда скажут, что клуб номер один – это «Зенит»

Андрей Канчельскис уверен, что «Краснодар» не защитит титул.

«Зенит» станет чемпионом в следующем сезоне! Я уже сейчас уверенно говорю об этом. Они будут злее.

«Зенит» – это команда, которая хочет быть номером один в стране. Они хотят обойти «Спартак» по количеству чемпионских титулов в России. Если бы я был президентом, то поставил бы именно такую задачу. Я не говорю про СССР, а именно про Россию. Уверен, никто не оглашает этого, но задача такая стоит.

Сейчас у «Зенита» и «Спартака» по 10 чемпионств, а в следующем году у «Зенита» будет одиннадцатое. Тогда скажут, что клуб номер один – это «Зенит», – заявил бывший полузащитник сборной России.

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РоссияСборная России по футболу
Будет ничьяФИФА
НигерияСборная Нигерии по футболу
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Legalbet
logoАндрей Канчельскис
logoпремьер-лига Россия
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