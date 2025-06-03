Неделчару отдал Дзюбе 22-й номер в «Акроне». Форвард поблагодарил защитника: «22-й номер наконец-то начнет попадать по мячу! Постараюсь не подвести»

Артем Дзюба получил 22-й номер в «Акроне».

36-летний нападающий ранее продлил соглашение с тольяттинским клубом на один год.

В новом сезоне Дзюба будет выступать под 22-м номером, ранее принадлежавшем защитнику Ионуцу Неделчару .

«Артем , рад, что ты с нами! Знаю, что ты давно хочешь играть под своим любимым 22-м номером. И я очень горд передать этот номер тебе в следующем сезоне!» – сказал Неделчару в сообщении, опубликованном в телеграм-канале «Акрона ».

Клуб также опубликовал ответ Дзюбы на обращение румынского защитника.

«Ионуц, привет! Спасибо большое за номер, постараюсь не подвести. 22-й номер наконец-то начнет попадать по мячу!

Но на самом деле буду стараться. Накачаюсь так же, как и ты, будем сильными, как Шварценеггеры, и все у нас будет супер. Спасибо еще раз за номер. Выбирай себе любой, ты заслуживаешь любой номер в нашей команде», – сказал форвард.