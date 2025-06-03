Обвинение просит для Асенсио 4 года тюрьмы по делу о распространении секс-видео с несовершеннолетней. Адвокаты пострадавшей требуют компенсацию в 58 000 евро

Для Рауля Асенсио требуют тюремного срока по делу о распространении секс-видео.

В 2023 году стало известно, что футболист «Кастильи » и три игрока «Реал Мадрид С» были задержаны по подозрению в распространении ролика интимного характера с участием несовершеннолетней девушки. Им грозит до 5 лет тюрьмы. Четверым игрокам были предъявлены обвинения в записи и распространении секс-видео.

В мае в отношении четверых подозреваемых было возбуждено уголовное дело . Судья усмотрел признаки следующих преступлений: нарушение неприкосновенности частной жизни, распространение и отправка видеозаписей третьим лицам без предупреждения или согласия потерпевших сторон и вовлечение несовершеннолетних в создание порнографических материалов и хранение детской порнографии.

Впоследствии судья пояснил , что Асенсио исключен из состава обвиняемых в записи и распространении видео интимного характера из-за отсутствия доказательств. При этом защитника «Реала» по-прежнему обвиняют хранении видео с участием несовершеннолетней и показе его третьим лицам.

Marca со ссылкой на COPE сообщает, что адвокаты предполагаемой жертвы запрашивают для Асенсио 4 года тюремного заключения, выплаты штрафа в размере 10 евро в день на протяжении 20 месяцев и взыскание компенсации в размере 58 000 евро. Размер компенсации обоснован тем, что защитник «является футболистом «Реала», выступающего в высшем дивизионе».

Для трех других подозреваемых запрашивают по 4 года 10 месяцев тюрьмы. Также сообщается, что аналогичный иск подаст еще одна предполагаемая жертва преступления, на тот момент уже достигшая совершеннолетия.

Также сторона обвинения отмечает, что у обеих жертв было диагностировано посттравматическое стрессовое расстройство и другие последствия, связанные с распространением видео с их участием. Кроме того, утверждается, что внимание к данному делу привело к «двойной виктимизации» пострадавшей, а известность Асенсио усиливает воздействие на жертву.