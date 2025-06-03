Гави о Луисе Энрике после победы «ПСЖ» в ЛЧ: «Для меня он лучший, номер 1. Я очень рад за него, потому что он это заслужил»
Гави порадовался за Луиса Энрике, выигравшего Лигу чемпионов с «ПСЖ».
«Для меня он лучший, номер 1. Я очень рад за него, потому что он это заслужил. И он, и его семья, и помощник Рафаэль Поль», – сказал полузащитник «Барселоны».
Гави дебютировал в сборной Испании в 2021 году, когда ему было 17 лет. Национальную команду тогда возглавлял Луис Энрике.
Победа в Лиге чемпионов с «ПСЖ» стала для тренера второй в карьере. Ранее он побеждал с «Барселоной» в 2015 году.
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Sport.es
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