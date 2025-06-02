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«Реал» упомянул Энрике и его умершую дочь, поздравляя «ПСЖ» с победой в ЛЧ. «Барселона» проигнорировала тренера, хотя поздравляла Гвардиолу в 2023-м и 2021-м

«Барселона» не стала публично поздравлять Луиса Энрике с победой в ЛЧ.

Испанец выиграл Лигу чемпионов в качестве главного тренера «ПСЖ». В сезоне-2014/15 он добился такого же успеха во главе «блауграны».

«Барселона» поздравляет «ПСЖ» с победой в Лиге чемпионов в сезоне-2024/25», – говорится в сообщении каталонцев в X.

Следует подчеркнуть, что в 2023 году «Барса» упомянула Пепа Гвардиолу, поздравляя «Манчестер Сити» с успехом в ЛЧ. Также в 2021-м комментарий касательно триумфа «Челси» в турнире тоже содержал упоминание «горожан» и их тренера: «Поздравляем «Челси» с победой в Лиге чемпионов сезона-2020/21 и отдаем должное «Манчестер Сити» Гвардиолы за проведенный сезон».

Примечательно, что «Реал» в своем поздравлении упомянул не только Энрике, но и его дочь, ушедшую из жизни в 2019 году. Уроженец Хихона выступал за мадридцев с 1991 по 1996 год.

«Поздравляем «ПСЖ» и его болельщиков с заслуженным титулом победителей Лиги чемпионов сезона-2024/25. В особом порядке отметим нашего любимого Луиса Энрике – со всей нашей любовью и искренней данью памяти его дочери Ксане», – сказано в сообщении «Реала».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: La Razon
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