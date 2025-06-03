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  • Киоун допустил необходимость в продаже Бруну: «Все зависит от того, используют ли его для перезапуска «МЮ». Коутиньо продали в 2018-м, «Ливерпуль» потратил деньги на ван Дейка и Алиссона»
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Киоун допустил необходимость в продаже Бруну: «Все зависит от того, используют ли его для перезапуска «МЮ». Коутиньо продали в 2018-м, «Ливерпуль» потратил деньги на ван Дейка и Алиссона»

Мартин Киоун допустил, что «Манчестер Юнайтед» нужно продать Бруну Фернандеша.

Сообщалось, что к полузащитнику «Манчестер Юнайтед» есть интерес со стороны «Аль-Хилаля».

«Все зависит от того, будет ли Бруну Фернандеш использован в качестве пешки для перезапуска клуба.

Посмотрите, что сделал Юрген Клопп в 2018 году. Филиппе Коутиньо согласился на продажу за большие деньги. При этом Вирджил ван Дейк по-прежнему играет за «Ливерпуль» и является там легендой. Вот на что мерсисайдцы потратили эти деньги – на ван Дейка и Алиссона.

Возможно, в случае «Манчестер Юнайтед» потребность в продаже игрока даже больше. Не думаю, что речь должна идти об одном игроке – им нужно посмотреть на общую картину и, возможно, заключить сделку.

Было интересно наблюдать за Унаи Эмери прошлым летом, когда Дугласу Луису и Мусса Диаби разрешили уйти за огромные деньги. Он рискнул.

Возможно, «Манчестер Юнайтед» выставил эту ситуацию напоказ, и якобы «пускай футболист сам решит», хотя им действительно нужны деньги», – сказал бывший защитник «Арсенала» Мартин Киоун.

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: talkSPORT
Мартин Киоун
logoАль-Хилаль
logoМанчестер Юнайтед
logoЛиверпуль
logoУнаи Эмери
logoДуглас Луис
logoВирджил ван Дейк
logoМусса Диаби
logoЮрген Клопп
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoБруну Фернандеш
logoАлиссон
logoФилиппе Коутиньо
logoпремьер-лига Англия
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