Гурцкая про будущее Адиева: «Точно не Махачкала, Биджиев продолжит строить команду, которая будет трепать всем нервы. Ходят слухи, что Кононов может уйти из «Торпедо»
Тимур Гурцкая заявил, что в «Динамо» Махачкала Магомеда Адиева не будет.
– Адиев перейдет в «Крылья Советов» или в Махачкалу?
– Точно не в Махачкалу. Биджиев остается на своем посту и продолжает строить команду, которая будет трепать всем нервы.
Ходят слухи, что Кононов может уйти из «Торпедо». Если не уйдет, появится кандидат на вылет, – сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» футбольный агент.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: YouTube-канал «Это футбол, брат!»
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