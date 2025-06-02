Гурцкая про будущее Адиева: «Точно не Махачкала, Биджиев продолжит строить команду, которая будет трепать всем нервы. Ходят слухи, что Кононов может уйти из «Торпедо»

Тимур Гурцкая заявил, что в «Динамо» Махачкала Магомеда Адиева не будет.

– Адиев перейдет в «Крылья Советов» или в Махачкалу?

– Точно не в Махачкалу. Биджиев остается на своем посту и продолжает строить команду, которая будет трепать всем нервы.

Ходят слухи, что Кононов может уйти из «Торпедо ». Если не уйдет, появится кандидат на вылет, – сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» футбольный агент.