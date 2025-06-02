  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Фернандо Алонсо: «На PlayStation подписываю игрока «Барселоны» и сажаю на скамейку «Реала» – так хотя бы «Барса» его теряет»
33

Фернандо Алонсо: «На PlayStation подписываю игрока «Барселоны» и сажаю на скамейку «Реала» – так хотя бы «Барса» его теряет»

Фернандо Алонсо любит мешать «Барселоне» в видеоиграх.

Ранее автогонщик заявил, что на месте «Реала» подписал бы Педри, чтобы лишить соперника хорошего футболиста.

«Иногда я так и поступаю, играя на PlayStation. Я подписываю какого-нибудь футболиста «Барселоны» и сажаю его на скамейку «Реала» – так хотя бы «Барса» его теряет», – сказал Алонсо в интервью DAZN.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: El Desmarque
logoБарселона
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoФормула-1
logoФернандо Алонсо
компьютерные игры
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Реал» упомянул Энрике и его умершую дочь, поздравляя «ПСЖ» с победой в ЛЧ. «Барселона» проигнорировала тренера, хотя поздравляла Гвардиолу в 2023-м и 2021-м
1042 июня, 18:57
Фернандо Алонсо: «Взял бы в «Реал» Педри, это двойная выгода: забираешь его у соперника и получаешь хорошего игрока»
162 июня, 18:30
Левандовскому из 4 побед «Барсы» над «Реалом» больше всего запомнился разгром на «Бернабеу»: «Выездная победа – это всегда нечто особенное, а 4:0 – тем более»
312 июня, 17:40
Главные новости
Роналду подошел к болельщикам в инвалидных колясках, одна из них тронулась и ударила форварда в голень. Криштиану потер ушибленное место, улыбнулся, дал автограф и сделал фото
1423 минуты назадФото
Беллингем – лучший атакующий хавбек мира по версии ESPN. Виртц – 2-й, Мусиала – 3-й, Палмер – 5-й, Бруну – 6-й, Симонс – 8-й, Иско – 10-й, Мактоминей – 11-й
1825 минут назад
Мовсесьян – один из основных кандидатов на пост спортивного директора «Зенита» («Спорт-Экспресс»)
828 минут назад
Президент «Оренбурга» о замене «Химок»: «Мы пострадали больше других, не получив деньги за трансфер Веры. «Пари НН» не воспользовался шансом остаться в РПЛ»
1239 минут назад
Лига наций. 1/2 финала. Германия примет Португалию, Испания сыграет с Францией в четверг
5140 минут назад
«Мбаппе провел выдающийся сезон. Он был под большим давлением прессы, но завоевал «Золотую бутсу». Конате о форварде «Реала»
1150 минут назад
Модрич не хотел играть против «Реала» и искал конкурентную лигу, он также симпатизировал «Милану» в детстве (Marca)
15сегодня, 16:35
«Краснодару» интересен хавбек «Эльче» Меркау. У аргентинца 6+8 в сезоне в Сегунде
12сегодня, 16:15
Конате про «Золотой мяч»: «Дембеле заслуживает. Ямаль талантлив, не знаю, делал ли Месси в его возрасте то же самое. Но Усман провел исключительный сезон»
43сегодня, 15:59
Пономарев про Бабича: «Защитник для кухарок, у него в мозгах ##### нет по игре. Руководство «Спартака» не разбирается в футболе, если продлевает с ним контракт»
42сегодня, 15:52
Ко всем новостям
Последние новости
Агент Сафонов о Карпине: «В «Динамо» иностранцы, такой тренер наведет порядок. Личка – суперчеловек, но игроков немножко распустил»
413 минут назад
Пономарев о сборной: «Не надо никаких эфиопов и так далее. Мы сильнее Нигерии на голову, 3-4 гола забьем. Беларусь – неплохая команда, наш уровень, будут проблемы»
514 минут назад
Кокарев из «Химок» интересен португальским клубам. Вратаря хочет подписать «Динамо» («Чемпионат»)
215 минут назад
Роналдо покинет «Ростов», сообщил агент вингера: «Мы уходим из клуба, но еще не закончили этот процесс»
438 минут назад
Федотов и «Ростов» практически договорились, многое зависит от семьи тренера («ВсеПроСпорт»)
542 минуты назад
Гризманн вспомнил совет Фернандо Торреса: «Отдавай все ради «Атлетико», болельщиков и партнеров по команде». Я делал это с первого дня – теперь я лучший бомбардир клуба»
149 минут назад
В «Баварии» считают, что Канада не выполнила обязательства по защите здоровья порвавшего «кресты» Дэвиса. Клуб свяжется с национальными ассоциациями всех своих игроков
354 минуты назад
«Гончаренко – один из худших тренеров РПЛ. Его команды играют в ужасный и несовременный футбол». Попов про белоруса
14сегодня, 16:41
Дешам о Дуэ и Ямале: «Ламин очень молод, сложно сравнивать. Дезире стал центром внимания в финале ЛЧ – это его заслуга»
1сегодня, 16:39
Скалони о том, сыграет ли Месси против Чили: «Лионель готов, мы пока не решили, выйдет ли он в старте. Дадим время тем, кто играл не так много»
2сегодня, 16:30