Фернандо Алонсо: «На PlayStation подписываю игрока «Барселоны» и сажаю на скамейку «Реала» – так хотя бы «Барса» его теряет»
Фернандо Алонсо любит мешать «Барселоне» в видеоиграх.
Ранее автогонщик заявил, что на месте «Реала» подписал бы Педри, чтобы лишить соперника хорошего футболиста.
«Иногда я так и поступаю, играя на PlayStation. Я подписываю какого-нибудь футболиста «Барселоны» и сажаю его на скамейку «Реала» – так хотя бы «Барса» его теряет», – сказал Алонсо в интервью DAZN.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: El Desmarque
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