Фернандо Алонсо: «На PlayStation подписываю игрока «Барселоны» и сажаю на скамейку «Реала» – так хотя бы «Барса» его теряет»

Фернандо Алонсо любит мешать «Барселоне» в видеоиграх.

Ранее автогонщик заявил , что на месте «Реала » подписал бы Педри, чтобы лишить соперника хорошего футболиста.

«Иногда я так и поступаю, играя на PlayStation. Я подписываю какого-нибудь футболиста «Барселоны» и сажаю его на скамейку «Реала» – так хотя бы «Барса» его теряет», – сказал Алонсо в интервью DAZN.