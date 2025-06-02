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Глава академии «Ростова» о смене руководства: «Никаких решений об уходе нет. С другими такого формата, как сейчас, не будет: любой вопрос решается за 30 секунд – это наше конкурентное преимущество»

Глава академии «Ростова» отреагировал на информацию о смене руководства в клубе.

– Последние месяцы идут разговоры про смену руководства «Ростова». На прошлой неделе писали про ваш уход из клуба.

– Когда заходишь, например, в телеграм, удивляешься происходящему. Никаких решений точно об уходе нет. Ни моего, ни кого-то еще. Скажет Арташес Владимирович, что мы уходим, значит, встанем и пойдем.

Решения будет принимать он. Мы его команда, которая пришла в этот проект, и если он уйдет, то и мы уйдем. На сегодняшний день мы все работаем. Завтра я возвращаюсь в «Ростов» и буду работать в штатном режиме.

– Если смена руководства будет и к вам придет другой человек: «Антон, нам нужен ты, потому что ты проработал несколько лет и знаешь, что происходит у нас в области, хорошо знаешь детско-юношеский футбол в России. Пожалуйста, останься». Ваш ответ?

– Я думаю, что тот формат, в котором мы сейчас работаем, и Вадим Рыбаков, которого незаслуженно редко упоминают в медиа, который фантастический объем работы проделывает в клубе, и Арташес Владимирович, и Алексей Рыскин, и тренерский штаб главной команды, – такого формата больше не будет. Работать с другим будет некомфортно.

– Что значит «этот формат»?

– Любой вопрос решается за 30 секунд. Я звоню Алексею Анатольевичу, мы 30 секунд что-то обсуждаем, быстро принимается решение, если нужно включение президента, то он всегда на связи и включается в этот вопрос. Пока кто-то долго думает и принимает решения, например, другие клубы, по поводу приглашения игрока или еще чего-то, мы уже начинаем действовать. Это наше конкурентное преимущество, которым мы часто пользовались.

Если будет другой формат, то я просто не вижу в этом никакого смысла. Потому что я уже 6 лет отработал в этом клубе – и это самое счастливое время в жизни, – сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» Антон Тупиков.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: YouTube-канал «Это футбол, брат!»
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logoАлексей Рыскин
Это футбол, брат!
Арташес Арутюнянц
logoпремьер-лига Россия
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