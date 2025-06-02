Дембеле принес трофей ЛЧ на корт «Ролан Гаррос» в футболке с надписью «триумф» – его встретили аплодисментами. Джокович поздравил «ПСЖ» с победой

Усман Дембеле принес трофей Лиги чемпионов на «Ролан Гаррос».

Французский футболист, выигравший Лигу чемпионов в составе «ПСЖ», сегодня вынес кубок на корт имени Филиппа Шатрие в присутствии 10 тысяч зрителей. На Дембеле была футболка с надписью «триумф».

Усман показал трофей перед матчем, в котором 361-я ракетка мира, француженка Луа Буассон обыграла Джессику Пегулу из США. Дембеле крикнул «Это Париж!», на что трибуны отреагировали аплодисментами. Также на трибунах присутствовал президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи .

«Момент в Мюнхене был волшебным. Мы провели исключительный сезон и были вознаграждены нашим первым кубком ЛЧ.

Индивидуальные награды хороши, но важны коллективные титулы. Мы постараемся выиграть как можно больше титулов», – сказал Дембеле.

Позже на корте играл Новак Джокович , отметивший достижения «ПСЖ» после победы на Кэмероном Норри.

«Невероятный сезон для «ПСЖ», поздравляю всех парижан. Было потрясающе быть в Париже во время празднований.

Два дня назад, во время финала, я играл, и мне было немного сложно добраться до отеля после матча. Сложно – это еще мягко сказано. На дорогах было настоящее шоу», – отметил теннисист.

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