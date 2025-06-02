Локателли травмировал голеностоп в сборной Италии. Хавбек «Ювентуса» прошел МРТ, его состояние оценят позднее

Мануэль Локателли травмировал голеностоп в расположении сборной Италии.

27-летний полузащитник «Ювентуса» прошел МРТ, его состояние будет оценено позднее. Игрок испытывал дискомфорт в правой ноге и носил на ней заметную повязку.

Отмечается, что если травма окажется незначительной, то Локателли останется в команде и будет готовиться к отборочному матчу чемпионата мира-2026 с Молдовой 9 июня. В противном случае предполагается досрочное возвращение домой.

В минувшем сезоне Локателли провел за «Ювентус » 48 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.