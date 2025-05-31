Педри больше всех среди опорников влиял на игру своей команды в этом сезоне. Киммих – 2-й, Джака – 3-й, Вальверде – 4-й, Энцо – 5-й, Вендел – 47-й
Международный центр спортивных исследований подготовил списки «самых влиятельных футболистов» прошедшего сезона на разных позициях в 60 сильнейших лигах мира. Учитывались такие показатели, как игра в воздухе, игра в обороне, распасовка, обводка, создание и реализация моментов.
В десятку опорных полузащитников, оказавших наибольшее влияние на игру своей команды, вошли:
1. Педри («Барселона»), значение индекса – 98,7
2. Йозуа Киммих («Бавария») – 96,2
3. Гранит Джака («Байер») – 94,1
4. Федерико Вальверде («Реал») – 92,0
5. Энцо Фернандес («Челси») – 90,6
6. Мартен де Рон («Аталанта») – 90,3
7. Юри Тилеманс («Астон Вилла») – 90,1
8. Мануэль Локателли («Ювентус») – 88,5
9. Эдерсон («Аталанта») – 88,3
10. Маттео Гендузи («Лацио») – 88,1
Полузащитник «Зенита» Вендел (77,0) занял 47-ю строчку.