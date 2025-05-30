«Црвена Звезда» предложила за Тикнизяна 1,7+0,3 млн евро. «Локо» взял время на раздумья (Metaratings)
«Црвена Звезда» сделала второе предложение по трансферу Наира Тикнизяна.
Ранее сообщалось, что первое предложение сербов по защитнику «Локомотива» составило 1,3 млн евро и 700 тысяч в качестве бонусов в случае достижений в Лиге чемпионов. Железнодорожники отказали, так как хотели получить гарантированные 2 млн.
По данным Metaratings.ru, «Црвена» сделала второе предложение в размере 1,7 млн евро и 300 тысяч в качестве бонуса.
Отмечается, что «Локомотив» взял время на раздумья. Московский клуб может отклонить и второе предложение.
По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость Тикнизяна составляет 6 млн евро.
«Црвена Звезда» готова улучшить предложение по Тикнизяну. Ранее «Локомотив» не согласился на 1,3 млн + 0,7 млн бонусами («Спорт-Экспресс»)
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
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