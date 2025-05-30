«Црвена Звезда» предложила за Тикнизяна 1,7+0,3 млн евро. «Локо» взял время на раздумья (Metaratings)

«Црвена Звезда» сделала второе предложение по трансферу Наира Тикнизяна.

Ранее сообщалось, что первое предложение сербов по защитнику «Локомотива » составило 1,3 млн евро и 700 тысяч в качестве бонусов в случае достижений в Лиге чемпионов. Железнодорожники отказали, так как хотели получить гарантированные 2 млн.

По данным Metaratings.ru, «Црвена» сделала второе предложение в размере 1,7 млн евро и 300 тысяч в качестве бонуса.

Отмечается, что «Локомотив» взял время на раздумья. Московский клуб может отклонить и второе предложение.

По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость Тикнизяна составляет 6 млн евро.

«Црвена Звезда» готова улучшить предложение по Тикнизяну. Ранее «Локомотив» не согласился на 1,3 млн + 0,7 млн бонусами («Спорт-Экспресс»)