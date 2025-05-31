«Локомотив» не продал Сильянова в «Зенит» и «Динамо» за 3,5 млн евро. Клуб может продлить защитника на 3 года (Иван Карпов)
Александр Сильянов может остаться в «Локомотиве».
«Зенит» и «Динамо» хотели приобрести 24-летнего правого защитника и предложили за него 3,5 миллиона евро, но получили отказ, об этом сообщает журналист Иван Карпов.
Московский клуб ведет активные переговоры с футболистом относительно продления контракта.
Стороны могут подписать новое соглашение на три сезона с зарплатой в семь миллионов рублей (вероятно, имеется в виду сумма в месяц) плюс агентские и подъемные.
В прошедшем сезоне Александр Сильянов провел 26 матчей в Мир РПЛ, забив 1 гол и сделав 2 результативные передачи.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости