«Локомотив» не продал Сильянова в «Зенит» и «Динамо» за 3,5 млн евро. Клуб может продлить защитника на 3 года (Иван Карпов)

Александр Сильянов может остаться в «Локомотиве».

«Зенит » и «Динамо » хотели приобрести 24-летнего правого защитника и предложили за него 3,5 миллиона евро, но получили отказ, об этом сообщает журналист Иван Карпов.

Московский клуб ведет активные переговоры с футболистом относительно продления контракта.

Стороны могут подписать новое соглашение на три сезона с зарплатой в семь миллионов рублей (вероятно, имеется в виду сумма в месяц) плюс агентские и подъемные.

В прошедшем сезоне Александр Сильянов провел 26 матчей в Мир РПЛ , забив 1 гол и сделав 2 результативные передачи.