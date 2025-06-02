В июле на «РЖД Арене» пройдет футбольный интенсив «Локо-лето» для детей 2018-2013 годов рождения

«Локо-лето» для детей пройдет в июле на территории «РЖД Арены».

На территории «РЖД Арены» пройдет футбольный интенсив для детей 2018–2013 годов рождения! У детей будет возможность неделю заниматься под наблюдением тренеров академии «Локомотива» с лицензией УЕФА.

Ежедневно развивая свои технико-тактические навыки, у ребят также будет шанс поработать с ментально-когнитивным отделом академии и проводить время со сверстниками на свежем воздухе или путем знакомства с киберспортом и «фиджитал-футболом».

В программу входит: 14 тренировок, экипировка, встречи с игроками, тренерами и ветеранами «Локомотива», мастер-классы, футбольные матчи, работа с ментально-когнитивным отделом, развлекательные программы, а также вручение сертификата на специальной церемонии по окончании смены.

Подробности об интенсиве сможете найти на официальном сайте клуба.