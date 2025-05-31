Деку о Дьокереше: «Отличный игрок, много забивает за «Спортинг», но у «Барсы» есть Левандовски, не ищем никого на эту позицию»
Деку высоко оценил мастерство Виктора Дьокереша.
«Отличный футболист, за последние годы забил много голов за «Спортинг», но мы сейчас не ищем игрока на эту позицию.
На позиции нападающего у нас играет Роберт Левандовски, поэтому мы не ищем никого на это место», – сказал спортивный директор «Барселоны».
Дьокереш забил 63-й гол в сезоне за «Спортинг» и Швецию – с пенальти на 100-й минуте финала Кубка Португалии
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: A Bola
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