  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Деку о Дьокереше: «Отличный игрок, много забивает за «Спортинг», но у «Барсы» есть Левандовски, не ищем никого на эту позицию»
8

Деку о Дьокереше: «Отличный игрок, много забивает за «Спортинг», но у «Барсы» есть Левандовски, не ищем никого на эту позицию»

Деку высоко оценил мастерство Виктора Дьокереша.

«Отличный футболист, за последние годы забил много голов за «Спортинг», но мы сейчас не ищем игрока на эту позицию.

На позиции нападающего у нас играет Роберт Левандовски, поэтому мы не ищем никого на это место», – сказал спортивный директор «Барселоны».

Дьокереш забил 63-й гол в сезоне за «Спортинг» и Швецию – с пенальти на 100-й минуте финала Кубка Португалии

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: A Bola
logoВиктор Дьокереш
logoвысшая лига Португалия
logoЛа Лига
logoСпортинг
logoРоберт Левандовски
logoБарселона
logoДеку
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Ювентусу» интересен Дьокереш, но Осимхен остается главным кандидатом на позицию форварда
1428 мая, 13:14
«МЮ» не купит Дьокереша. Форвард «Спортинга» не хочет этого перехода, клуб выбрал Кунью из «Вулвс» (Флориан Плеттенберг)
5626 мая, 08:59
Дьокереш забил 63-й гол в сезоне за «Спортинг» и Швецию – с пенальти на 100-й минуте финала Кубка Португалии
1625 мая, 18:59
Главные новости
Стадион в форме какого животного есть в мире? И еще 9 вопросов про стадионы мира
13 минут назадТесты и игры
Дивеев о ЦСКА: «Зенит» усилился, а мы их дома обыграли – пускай все покупают новых игроков, мы в свой футбол играем. Постараемся стать чемпионами в следующем году»
1223 минуты назад
Ковачичу прооперировали ахилл. Хавбек «Ман Сити» пропустит около 3 месяцев
326 минут назад
Лангович о конфликте Пьянича и Комличенко в серии пенальти в Кубке: «Миралем должен был передать мяч Николаю, но просто отшвырнул его. Некрасиво, я считаю»
931 минуту назад
«Штутгарт» запросит у «Реала» 50+ млн евро за Штиллера. Клубы еще не ведут переговоры, хавбек нравится Алонсо и хотел бы перейти (As)
939 минут назад
Мусаев о Кордобе: «Джон может забивать больше – проблемы начинаются, когда он весь матч бодается с кем-то. Понимание игры, качество передачи, оценка эпизода на отличном уровне»
245 минут назад
Ташуев о «Краснодаре»: «От скромности не умру, но я дал один из самых больших толчков в развитии клуба. Со средним составом мы вписались в борьбу за РПЛ – как Золушка»
1655 минут назад
Мусаев о возвращении в «Краснодар»: «Самое сложное решение в жизни. Погулял пару часов и понял, что нужно соглашаться – мечта перевешивает сомнения и риски»
3сегодня, 10:06
Сперцян не входит в список трансферных целей «Порту» (O Jogo)
9сегодня, 10:06
Мусаев о сезоне: «Галицкий объяснял, что цель определяет бюджет. У «Краснодара» – 6-й, понимали, что нам по силам места со 2-го по 6-е. «Спартак», ЦСКА, «Динамо», «Локо» и мы примерно равны»
31сегодня, 09:48
Ко всем новостям
Последние новости
Хвича репостнул картинку с Роналду и кубком ЛЧ, подписанную: «По стопам своего кумира ❤️🏆»
2734 минуты назадФото
Неймар об удалении в матче с «Ботафого» после гола рукой: «Вторая желтая была, но первая… Существуют плохие судьи – это лишь мое мнение, не наказывайте меня снова»
158 минут назад
Вратарь «Краснодара» Агкацев о сборной: «Каждый вратарь – максималист, у всех в амбициях быть первым номером. Я тоже ставлю такие цели»
1сегодня, 09:55
«Акинфеев такой один, нет смысла сравнивать – Овечкин хоккеист, Дзюба нападающий. Игорь – вратарь с большой буквы, он имеет огромное значение для клуба и страны». Тренер вратарей ЦСКА о рекордах
1сегодня, 09:52
Фраттези о финале ЛЧ: «Я хотел сражаться там со своими братьями, мне больно, что я не смог. Я разбит – «Интер» разочаровал многих людей, в первую очередь себя»
2сегодня, 09:38
Андрей Мостовой о Кузяеве: «Хочу, чтобы он вернулся в «Зенит». Очень сильный футболист и хороший человек»
2сегодня, 09:35
Макрон – Аль-Хелайфи после победы в ЛЧ: «Вы всегда защищали «ПСЖ» и Париж. Вместе с Маркиньосом вы пережили счастливые и несчастливые сезоны, но вы здесь»
6сегодня, 08:49
КДК рассмотрит брань Шатова в адрес арбитра в матче с «Ахматом». Тренера «Урала» удалили за ненормативную лексику
8сегодня, 08:47
Префект полиции Парижа о работе правоохранительных органов после финала ЛЧ: «Не успех и не провал. Бесчинствам помешали в большинстве случаев»
3сегодня, 08:44
«Ноттингем» хочет за 20 млн евро купить Жезуса у «Ботафого». У 24-летнего форварда 4 матча за сборную Бразилии (Бен Джейкобс)
6сегодня, 08:32