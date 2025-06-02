Гендиректор «Ахмата» о победе в стыках: «Для нас все выглядело ужасно, но, слава Богу, мы справились»

Гендиректор «Ахмата» высказался о победе клуба в стыковых матчах.

Грозненцы остались в РПЛ по итогам игр с «Уралом » (1:2, 2:0).

— Драматическая развязка сезона, вы остались в РПЛ благодаря голу на 92‑й минуте ответного матча. Как это все смотрелось со стороны?

— Для нас все выглядело ужасно, но, слава богу, мы справились с этим. Даже добавить нечего.

— Какие эмоции у вас были?

— Они практически отсутствуют. Но есть радость, что решили задачу.

— Футболисты говорят, что команда незаслуженно попала в стыки, потому что по игре и по составу заслуживает большего. Согласны?

— Мы заслужили ровно то, что имеем. Можно говорить все что угодно. Мы там оказались. Слава Богу, что мы с этим справились, — сказал Ахмед Айдамиров.