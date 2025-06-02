Сутормин о будущем: «Пока не знаю. Есть желание остаться в «Ростове»

Алексей Сутормин заявил о желании остаться в «Ростове».

Права на 31-летнего полузащитника принадлежат «Зениту », его контракт рассчитан до 30 июня. За «Ростов » он играл на правах аренды.

«Пока не знаю, что с будущим: какие варианты, и что будет здесь. Есть желание остаться в «Ростове». Посмотрим, что будет с руководством. Пока понимания нет», — сказал Сутормин .

В 24 матчах прошедшего сезона РПЛ на счету хавбека 1 ассист.