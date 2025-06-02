Сутормин о будущем: «Пока не знаю. Есть желание остаться в «Ростове»
Алексей Сутормин заявил о желании остаться в «Ростове».
Права на 31-летнего полузащитника принадлежат «Зениту», его контракт рассчитан до 30 июня. За «Ростов» он играл на правах аренды.
«Пока не знаю, что с будущим: какие варианты, и что будет здесь. Есть желание остаться в «Ростове». Посмотрим, что будет с руководством. Пока понимания нет», — сказал Сутормин.
В 24 матчах прошедшего сезона РПЛ на счету хавбека 1 ассист.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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