ЦСКА может купить 21-летнего правого защитника «Банфилда» Ди Лучано за 2 млн евро
Агент Рамиро Ди Лучано оценил вероятность его перехода в ЦСКА.
В 17 матчах сезона на счету 21-летнего правого защитника 2 ассиста за «Банфилд».
«Интерес к Рамиро со стороны ЦСКА — правда. Мы встречались с представителями клуба в Аргентине. И я, и Рамиро считаем, что это отличная возможность для футболиста. Теперь ждем дальнейших контактов.
Стоимость? Около 2 миллионов евро», — сказал Франко Грасси.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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