ЦСКА может купить 21-летнего правого защитника «Банфилда» Ди Лучано за 2 млн евро

Агент Рамиро Ди Лучано оценил вероятность его перехода в ЦСКА .

В 17 матчах сезона на счету 21-летнего правого защитника 2 ассиста за «Банфилд ».

«Интерес к Рамиро со стороны ЦСКА — правда. Мы встречались с представителями клуба в Аргентине. И я, и Рамиро считаем, что это отличная возможность для футболиста. Теперь ждем дальнейших контактов.

Стоимость? Около 2 миллионов евро», — сказал Франко Грасси.