Кадыров репостнул публикацию «Ахмата» о победе над «Уралом» в стыках. Команда держала портрет главы Чеченской Республики в раздевалке
Рамзан Кадыров репостнул запись «Ахмата» о победе в стыках.
Клуб из Грозного сумел сохранить прописку в Мир РПЛ, одержав победу над «Уралом» по сумме двух стыковых матчей (1:2, 2:0).
После игры «Ахмат» опубликовал у себя в соцсетях командное фото из раздевалки, сопроводив его словами «Ахмат» – сила!» Игроки и члены команды держали портрет главы Чеченской Республики.
Кадыров поделился этим постом в своем телеграм-канале.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Рамзана Кадырова
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