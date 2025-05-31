Кадыров репостнул публикацию «Ахмата» о победе над «Уралом» в стыках. Команда держала портрет главы Чеченской Республики в раздевалке

Рамзан Кадыров репостнул запись «Ахмата» о победе в стыках.

Клуб из Грозного сумел сохранить прописку в Мир РПЛ , одержав победу над «Уралом » по сумме двух стыковых матчей (1:2, 2:0).

После игры «Ахмат » опубликовал у себя в соцсетях командное фото из раздевалки, сопроводив его словами «Ахмат» – сила!» Игроки и члены команды держали портрет главы Чеченской Республики.

Кадыров поделился этим постом в своем телеграм-канале.