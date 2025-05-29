Руководство «Баварии» и Компани встречались с Виртцем в Мюнхене в день празднования чемпионства. Хавбек «Байера» отклонил предложение спустя 5 дней (SZ)

Руководство «Баварии» пыталось убедить Флориана Виртца перейти в клуб.

Как сообщает Bayern&Germany со ссылкой на Suddeutsche Zeitung, встреча полузащитника «Байера » с руководством мюнхенцев состоялась 18 мая, в день празднования чемпионства «Баварии».

Виртца встретили в аэропорту и отвезли в отель, где Флориан сначала провел беседу с главным тренером мюнхенцев Венсаном Компани , а затем пообщался с представителями руководства – Ули Хенессом, Карлом-Хайнцем Румменигге, Максом Эберлем, Кристофом Фройндом и Яном-Кристианом Дрезеном.

Сообщается, что после встречи Виртц улетел в отпуск и спустя пять дней «вежливо отклонил» предложение «Баварии». Полузащитник сообщил о своем решении Компани, а затем его отец позвонил Эберлю и Хенессу.

Ранее появлялась информация , что Виртц принял решение перейти в «Ливерпуль».