Руководство «Баварии» и Компани встречались с Виртцем в Мюнхене в день празднования чемпионства. Хавбек «Байера» отклонил предложение спустя 5 дней (SZ)
Руководство «Баварии» пыталось убедить Флориана Виртца перейти в клуб.
Как сообщает Bayern&Germany со ссылкой на Suddeutsche Zeitung, встреча полузащитника «Байера» с руководством мюнхенцев состоялась 18 мая, в день празднования чемпионства «Баварии».
Виртца встретили в аэропорту и отвезли в отель, где Флориан сначала провел беседу с главным тренером мюнхенцев Венсаном Компани, а затем пообщался с представителями руководства – Ули Хенессом, Карлом-Хайнцем Румменигге, Максом Эберлем, Кристофом Фройндом и Яном-Кристианом Дрезеном.
Сообщается, что после встречи Виртц улетел в отпуск и спустя пять дней «вежливо отклонил» предложение «Баварии». Полузащитник сообщил о своем решении Компани, а затем его отец позвонил Эберлю и Хенессу.
Ранее появлялась информация, что Виртц принял решение перейти в «Ливерпуль».
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Bayern&Germany
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