Виталий Кафанов: «Говорил Торопу: «Не слушай, когда тебе говорят, что ты должен быть как Акинфеев». Таких больше нет»
Виталий Кафанов оценил перспективы вратаря ЦСКА Владислава Торопа.
«У Славы Торопа большое будущее. Сравнимо с Акинфеевым? Точно такого же пути не будет. Такого, как у Игоря, ни у кого не будет. Но у Торопа будет свой – тоже яркий. Безусловно, у него должна быть успешная карьера.
Славе я тоже об этом говорил: «Не слушай, когда тебе говорят, что ты должен быть как Игорь». Таких как Акинфеев больше нет», – сказал тренер вратарей сборной России.
В этом сезоне 21-летний Тороп провел 13 матчей во всех турнирах, 9 из которых отрыгал на ноль.
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Опубликовано: Sports
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