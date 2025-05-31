Дзюба о любимой музыке: «Больше люблю девчачьи песни: Чумаков, Киркоров»
Артем Дзюба любит слушать российскую поп-музыку.
– Топ‑3 упражнений в жизни человека.
– Первое – это ходить. Прогулки. Второе – плавать, а третье – это баня или сауна.
– Ты стараешься кого‑то пересидеть в бане?
– Я был 16‑летним мальчиком со спартаковцами в бане. Тогда хотел пересидеть. Но лучше вовремя выходить.
– Какую музыку слушаешь?
– Больше люблю девчачьи песни: Чумаков, Киркоров, – сказал нападающий «Акрона».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
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