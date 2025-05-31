Дзюба о любимой музыке: «Больше люблю девчачьи песни: Чумаков, Киркоров»

Артем Дзюба любит слушать российскую поп-музыку.

– Топ‑3 упражнений в жизни человека.

– Первое – это ходить. Прогулки. Второе – плавать, а третье – это баня или сауна.

– Ты стараешься кого‑то пересидеть в бане?

– Я был 16‑летним мальчиком со спартаковцами в бане. Тогда хотел пересидеть. Но лучше вовремя выходить.

– Какую музыку слушаешь?

– Больше люблю девчачьи песни: Чумаков, Киркоров , – сказал нападающий «Акрона ».