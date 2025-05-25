«Тоттенхэм» проиграл 22 матча в сезоне АПЛ – антирекорд для команд, избежавших вылета в формате 38-туров
«Тоттенхэм» установил антирекорд по поражениям для команд, не вылетевших из АПЛ.
В последнем туре «шпоры» разгромно уступили «Брайтону» дома (1:4). «Тоттенхэм» занял последнее спасительное место в турнирной таблице – 17-е, проиграв при этом 22 матча за весь чемпионат.
По данным Opta, это рекордное количество поражений для команды, которая избежала вылета из АПЛ в формате 38-туров.
Ранее «Тоттенхэм» завоевал путевку в Лигу чемпионов, победив в Лиге Европы. В финале команда Энджа Постекоглу обыграла «МЮ» (1:0).
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Opta
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