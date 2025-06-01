Министр внутренних дел Франции о беспорядках после финала ЛЧ: «Варвары вышли на улицы Парижа. Невозможно праздновать, не опасаясь жестокости меньшинства головорезов»
Министр внутренних дел прокомментировал беспорядки в Париже.
Брюно Ретайо опубликовал пост о столкновениях болельщиков с полицией и других инцидентах, последовавших после победы «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов над «Интером» (5:0).
«Настоящий болельщики «ПСЖ» наслаждаются великолепной игрой команды. Тем временем варвары вышли на улицы Парижа, чтобы совершать преступления и провоцировать полицию.
Я попросил силы внутренней безопасности решительно отреагировать на эти акты насилия. Выражаю поддержку префекту полиции и всем полицейским, которые следят за безопасностью каждого.
Невозможно праздновать, не опасаясь жестокости меньшинства головорезов, которые не проявляют никакого уважения», – говорится в сообщении Брюно Ретайо.
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Брюно Ретайо в X
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