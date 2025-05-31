Между фанатами «ПСЖ» и «Интера» произошла стычка на станции метро в Мюнхене. Полиция использовала перцовый спрей для их разгона

Фанаты устроили беспорядки перед финалом Лиги чемпионов.

На платформе станции метро в Мюнхене произошла стычка между болельщиками «ПСЖ » и «Интера ». В конфликт вмешались полдюжины полицейских в шлемах и с дубинками.

«Из-за экстренного торможения состава на станции метро Universität произошли задержки на линиях U3 и U6.

В связи с финалом Лиги чемпионов и большим количеством пассажиров мы оказываем поддержку MVG (Транспортному управлению Мюнхена) в принятии необходимых мер.

В связи с этим инцидентом на станции метро Universität произошли физические столкновения, в том числе с применением перцового спрея. Расследование обстоятельств продолжается», – говорится в заявлении правоохранительных органов.