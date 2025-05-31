Между фанатами «ПСЖ» и «Интера» произошла стычка на станции метро в Мюнхене. Полиция использовала перцовый спрей для их разгона
Фанаты устроили беспорядки перед финалом Лиги чемпионов.
На платформе станции метро в Мюнхене произошла стычка между болельщиками «ПСЖ» и «Интера». В конфликт вмешались полдюжины полицейских в шлемах и с дубинками.
«Из-за экстренного торможения состава на станции метро Universität произошли задержки на линиях U3 и U6.
В связи с финалом Лиги чемпионов и большим количеством пассажиров мы оказываем поддержку MVG (Транспортному управлению Мюнхена) в принятии необходимых мер.
В связи с этим инцидентом на станции метро Universität произошли физические столкновения, в том числе с применением перцового спрея. Расследование обстоятельств продолжается», – говорится в заявлении правоохранительных органов.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Talksport
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