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«Париж стал площадкой для отморозков. Бессилие государства, подрыв имиджа Франции». Глава ультраправого «Национального объединения» Барделла о беспорядках после победы «ПСЖ» в ЛЧ

Глава ультраправой французской партии прокомментировал беспорядки в Париже.

Президент «Национального объединения» Жордан Барделла опубликовал пост о столкновениях болельщиков с полицией и других инцидентах, последовавших после победы «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов над «Интером» (5:0).

Ранее сообщалось, что полиция с помощью водомета и слезоточивого газа разгоняла в Париже бесчинствующих фанатов, задержан 131 человек.

«Как и при любых народных гуляньях, столица Франции превращается в площадку для отморозков. Все те же лица, все то же бессилие государства.

Это уже не просто серьезная проблема безопасности – это подрыв имиджа Франции во всем мире», – написал политик.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер Жордана Барделла
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